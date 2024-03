Alibaba Group Aktie: Eine klare Abfuhr!

Weitere Suchergebnisse zu "Alibaba Group Holding Ltd.":

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Alibaba-Aktie liegt bei 44, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (43,41) verglichen, wobei auch auf 25-Tage-Basis kein überkaufter oder -verkaufter Zustand festgestellt wird. Daher erhält die Aktie in Bezug auf den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte bei Alibaba in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hingegen nahm zu, was auf ein erhöhtes Interesse am Unternehmen hindeutet. Insgesamt erhält Alibaba daher in diesem Bereich ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Alibaba beträgt aktuell 1, was einer negativen Differenz von -4,24 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden überwiegend positive Meinungen zu Alibaba veröffentlicht. Allerdings wurden in den letzten Tagen weder viele positive noch viele negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, insgesamt also ein "Schlecht"-Signal resultiert. Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Bewertung.