Alibaba Group Aktie: Eine Gewinnchance?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Alibaba liegt bei 9,56, was unter dem Branchendurchschnitt von 37 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche preisgünstiger erscheint, was sie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Alibaba beträgt 1,36 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,65 liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie als "schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt Alibaba eine durchschnittliche Diskussionsintensität über einen längeren Zeitraum. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was zu einer Gesamtbewertung von "schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Alibaba-Aktie zeigt einen Wert von 64,84 für den RSI7 und 57,33 für den RSI25, was zu einer Gesamtbewertung von "neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.