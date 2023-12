Alibaba Group Aktie: Bloß nicht in Panik verfallen!

Die Aktie von Alibaba wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 11,56 liegt sie insgesamt 71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Internet & Katalog Einzelhandel", der 40,53 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie eine positive Einschätzung im Rahmen der fundamentalen Analyse.

Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien deutet auf eine langfristig starke Aktivität in Bezug auf Alibaba hin, was zu einer positiven Stimmungsänderung führt. Daher erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild eine insgesamt positive Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurde über Alibaba besonders negativ diskutiert, wobei an zwei Tagen positive Themen überwogen, während an sechs Tagen negative Themen vorherrschten. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute negativ bewertet, obwohl tiefgreifende Analysen der Kommunikation ergeben haben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Alibaba insgesamt eine neutrale Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Alibaba liegt bei 62,5 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als neutral eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI beträgt 68,41, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Alibaba daher für diesen Punkt der Analyse als neutral bewertet.

