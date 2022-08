Alibaba, EV-Aktien fallen, Tencent widersetzt sich dem Trend nach Gewinnbericht: Hongkong-Aktien reagieren auf Arbeitslosenzahlen und mehr

Der Hang Seng Index in Hongkong hat am Donnerstag im Morgenhandel mit einem Minus von 0,39% im Minus eröffnet, nachdem die Wall Street am Mittwoch eine schwache Sitzung hatte. Die US-amerikanische Notenbank hat laut dem Protokoll ihrer Sitzung weitere Zinserhöhungen angedeutet. Allerdings deutete sie an, dass sich das Tempo der Erhöhungen verlangsamen könnte. Hongkong-Aktien heute Aktien Bewegung Alibaba Group Holding… Hier weiterlesen