Alibaba, Baidu rutschen um mehr als 3 % ab, während der Horror an der Wall Street auf die Aktien in Hongkong übergreift: Bericht weckt Ängste vor Spannungen zwischen den USA und China wegen Taiwan

Weitere Suchergebnisse zu "Baidu":

Die Aktien in Hongkong sind am Mittwoch in Anlehnung an den starken Ausverkauf an der Wall Street, der durch die unerwartet hohe US-Inflation im August ausgelöst wurde, eingebrochen. Die Aktien von Alibaba, Baidu und JD.com fielen um über 3 %, während der Benchmark Hang Seng Index über 2,3 % verlor. Ein Bericht, wonach die Vereinigten Staaten Sanktionen gegen China erwägen, um einen… Hier weiterlesen