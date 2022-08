Alibaba-, BYD- und NIO-Aktie: Kurze Euphorie!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Liebe Leserin, lieber Leser, die zurückliegende Woche war für chinesische Techtitel zunächst eher unspektakulär. Die Aktie von E-Commerce-Händler Alibaba etwa pendelte an der New Yorker Börse um die 90 US-Dollar, die E-Auto-Hersteller BYD und NIO verloren sogar deutlich. Die BYD-Aktie war am Mittwoch nur noch 32,88 Dollar wert, NIO fiel bis auf 17,56 Dollar zurück. Am Donnerstag aber kam plötzlich… Hier weiterlesen