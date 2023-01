Alibaba vor Ant-Börsengang? Das müssen Anleger wissen

Die grüne Serie der Alibaba-Aktie (WKN: A117ME) im neuen Jahr reißt nicht ab: In Hongkong schießt der E-Commerce-Titel am Montagmorgen erneut hoch – um +8% auf 109,80 HK$. So hat die Fintech-Tochter Ant am Wochenende einen weitreichenden Schritt in ihren Umstrukturierungsplänen angekündigt, der die strengen chinesischen Regulierer zufriedenstellen dürfte. Ist der Ant-Börsengang nun auch offiziell wieder ein Thema?

Alibaba ist der führende chinesische Online-Marktplatz. Neben seinem Kerngeschäft ...





