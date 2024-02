Alibaba Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Dividendenpolitik von Alibaba wird von unseren Analysten derzeit als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei -4,2 Prozent zum Branchendurchschnitt liegt. Das Unternehmen wird auch in Bezug auf fundamentale Kennzahlen als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 9,56 im Vergleich zum Branchen-KGV von 37,54 eine Differenz von 75 Prozent aufweist. Daher wird Alibaba auf fundamentaler Basis mit einer "Gut"-Empfehlung versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse ergibt unterschiedliche Bewertungen für Alibaba. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 81,71 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 70,7 HKD liegt, was einer Abweichung von -13,47 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 71,44 HKD liegt nahe am letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält Alibaba auf Basis der Dividendenpolitik, der fundamentalen Kennzahlen, des Sentiments und der technischen Analyse ein "Schlecht"-Rating sowie ein "Neutral"-Rating.