Alibaba Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Alibaba wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene. Die Redaktion hat außerdem 9 "Gut"- und 0 "Schlecht"-Signale herausgefiltert, was zu der Empfehlung "Gut" führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Alibaba ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,57 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 40,75 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Grundlagen erhält.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Aktuell liegt der Wert für Alibaba bei 34,62, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 62, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung für den Relative Strength-Index.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Alibaba mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,34 Prozent in der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.