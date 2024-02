Alibaba Aktie: Das könnte große Probleme geben!

Die technische Analyse der Alibaba-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 81,88 HKD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 69,55 HKD liegt. Dies entspricht einem Unterschied von -15,06 Prozent und führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (71,61 HKD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt (-2,88 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Alibaba in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage (36,42 Punkte) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (53,19 Punkte) führt zu einer neutralen Bewertung. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Alibaba aktuell bei 1,36 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,56 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

Die verschiedenen Analysen führen zu unterschiedlichen Bewertungen der Alibaba-Aktie, insgesamt wird sie jedoch als "Schlecht" bewertet. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Entwicklungen in Zukunft ändern werden.