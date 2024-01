Alibaba Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Alibaba senkt Dividendenausschüttungen und erhält schlechte Einstufung

Der chinesische E-Commerce-Riese Alibaba schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Internet & Katalog Einzelhandel. Mit einem Unterschied von 5,34 Prozentpunkten (0 % gegenüber 5,34 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt zudem, dass die Alibaba-Aktie derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 72,78 überkauft ist. Dies resultiert in der Einstufung des Signals als "Schlecht". Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich hingegen ein neutraler Wert von 49. Insgesamt wird die RSI-Einstufung daher als "Schlecht" betrachtet.

Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass sich in den vergangenen Wochen vermehrt negative Meinungen zu Alibaba häufen. Lediglich in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Sieben Handelssignale ergeben ein Bild von 5 Gut- und 2 Schlecht-Signalen, was letztlich zu einer Einstufung als "Gut"-Aktie führt. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Alibaba bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Neutral" angemessen bewertet ist.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass Alibaba mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,57 deutlich günstiger bewertet ist als der Branchendurchschnitt im Bereich Internet & Katalog Einzelhandel. Das Branchen-KGV liegt bei 37,57, was einen Abstand von 75 Prozent bedeutet. Auf dieser Basis wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.