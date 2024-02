Alibaba Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die technische Analyse der Alibaba-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 81,65 HKD lag. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 70,65 HKD, was einem Unterschied von -13,47 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 71,31 HKD, was einem Rückgang von -0,93 Prozent entspricht. Basierend auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Alibaba in Bezug auf die einfache Charttechnik ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Im Bereich Fundamental wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Mit einem Wert von 9,56 liegt Alibaba unter dem Branchendurchschnitt von 37. Aufgrund des vergleichsweise niedrigen KGVs wird die Aktie als "günstig" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Alibaba-Aktie einen Wert von 64,84 (RSI7) und 57,33 (RSI25), was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet jedoch auf eine negative Entwicklung hin, wodurch die Gesamtbewertung in diesem Punkt als "Schlecht" ausfällt.