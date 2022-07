Alibaba-Aktie: Was hat es mit dem Primärlisting auf sich?

Unternehmen sind immer dazu gewillt, weiterzuwachsen. Die Alibaba-Aktie hat derzeit ein sogenanntes Sekundärlisting. Damit gehen einfacher zu erfüllende Bedingungen einher. Jetzt strebt Alibaba an, mit einem Primärlisting an der Börse in Hongkong mehr Investoren aus dem asiatischen Raum anzulocken. Idealerweise ist der Vorgang bereits Ende 2022 abgeschlossen. Dann wären Primärnotierungen in Hongkong und New York gegeben. Mit dem Primärlisting wiederum… Hier weiterlesen