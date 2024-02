Alibaba Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Alibaba-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 81,36 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag fiel mit 71,3 HKD um 12,36 Prozent niedriger aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 70,98 HKD wird analysiert und zeigt, dass der letzte Schlusskurs mit einem Unterschied von nur 0,45 Prozent in ähnlicher Höhe liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist die Alibaba-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,56 auf, was 75 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 37,88. Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Diskussionsintensität führt. Insgesamt erhält die Alibaba-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Dividenden weist Alibaba derzeit eine Dividendenrendite von 1,36 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,66 %. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.