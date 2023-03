Alibaba Aktie: Überraschendes Comeback auf dem Markt setzt positive Zeichen

Wie schneidet Alibaba im Vergleich mit anderen Unternehmen ab?

In den letzten 12 Monaten erreichte Alibaba Group “Neutral”ing Ltd eine Performance von null Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien der Internet Retail-Branche, die durchschnittlich um 2,26 Prozent fielen, bringt dies eine Outperformance von -2,26 Prozent für Alibaba Group “Neutral”ing Ltd mit sich. Der “Consumer Cyclical”-Sektor erbrachte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 4,01 Prozent. Alibaba Group “Neutral”ing Ltd übertraf dagegen diesen Durchschnittswert um -4,01 Prozent.

Chartanalyse: Experten beurteilen die aktuelle Situation von Alibaba.

Wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) der Alibaba Group Holding Aktie von 93,24 USD mit dem aktuellen Kurs von 78,20 USD vergleicht, ergibt sich eine Abweichung...