Alibaba Aktie: So nicht zu erwarten!

Die technische Analyse von Alibaba zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 80,86 HKD, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 72,9 HKD liegt. Dies ergibt eine "Schlecht"-Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 71,68 HKD, was nahe am letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Alibaba ein "Neutral"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

In fundamentalen Aspekten ist die Aktie jedoch unterbewertet, mit einem KGV von 9,56, was 75 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Bereich Sentiment und Buzz wird die Stimmungslage in den sozialen Medien als verschlechtert bewertet, während die Kommunikationsfrequenz zugenommen hat. Insgesamt erhält Alibaba eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Dividendenpolitik von Alibaba wird ebenfalls negativ bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine negative Differenz von -4,24 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.