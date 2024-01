Alibaba Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Alibaba-Aktie hat in verschiedenen Bereichen gemischte Bewertungen erhalten. Bei der technischen Analyse ergab der Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs eine Abweichung von -16,3 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Ebenso erhielt die Aktie auch für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ein "Schlecht"-Rating aufgrund einer Abweichung von -6,87 Prozent.

In Bezug auf die Dividende weist Alibaba derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,3 Prozent deutlich niedriger ist. Dies führte zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für das Unternehmen.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung der Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zu Alibaba veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führte. Allerdings wurden auch einige "Gut"-Signale abgegeben, was zu einer neutralen Bewertung auf dieser Ebene führte.

Schließlich wurde die Aktie von Alibaba nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 9,57 insgesamt 76 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhielt die Aktie die Einstufung "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Alibaba-Aktie, wobei negative Einschätzungen in der technischen Analyse, Dividendenrendite und Anleger-Sentiment stehen, während die fundamentale Analyse ein positives Bild zeichnet.