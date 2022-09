Alibaba-Aktie: Der Sieg der Chinesen

An den Börsen geht es für chinesische Unternehmen langsam, aber sicher etwas aufwärts. Zumindest legten die Titel am Freitag zu – so auch Alibaba. Die große Plattform ging allerdings am Ende kaum verändert aus dem Handel und kämpft noch immer um den Anschluss an eine Marke von zumindest 100 Euro. Alibaba: Wie lange noch? Dies ist die Marke, an der… Hier weiterlesen