Alibaba Aktie: Schlimme Zeiten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein bestimmter Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig einen Kursrückgang erleben, während bei überverkauften Titeln Kursgewinne wahrscheinlicher sind. Bei Alibaba wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 68,9 Punkten, was darauf hindeutet, dass Alibaba weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt bei 53,74 Punkten, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating für den 25-Tage-RSI hinweist. Insgesamt wird Alibaba somit neutral im Bereich des RSI bewertet.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Alibaba-Aktie für die letzten 200 Handelstage betrachtet, welcher derzeit bei 83,01 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 66,65 HKD weicht somit um -19,71 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (73,53 HKD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-9,36 Prozent), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Alibaba-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 9,57, was 75 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 37. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und somit basierend auf dem KGV eine "Gut"-Einstufung erhält.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Alibaba ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen wurden vorwiegend negative Themen in den Diskussionen angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Die Analyse von konkreten Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 5 "Schlecht"- und 2 "Gut"-Signale, was zu einer weiteren "Schlecht"-Empfehlung führt. Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt werden somit verschiedene Analysemethoden angewendet, um ein Gesamtbild der Bewertung für die Alibaba-Aktie zu erhalten, wobei sich in diesem Fall eine neutrale bis negative Tendenz abzeichnet.