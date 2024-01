Alibaba Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein gutes Maß für überkaufte oder unterkaufte Titel darstellt. In den letzten 7 Tagen hat der RSI-Wert für die Aktie von Alibaba 27 betragen, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 52,63, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für Alibaba eine "Gut"-Bewertung anhand des RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Alibaba aktuell mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,33 Prozent in der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Alibaba-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 84,25 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 75,6 HKD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, ergibt sich eine neutrale Bewertung aufgrund der Nähe des letzten Schlusskurses zum gleitenden Durchschnitt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Stimmung gegenüber Alibaba in den letzten Tagen. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer neutralen Einschätzung auf Basis einer Stimmungsanalyse führt. Die Häufung von Kaufsignalen führt jedoch zu einer positiven Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Alibaba gemäß der RSI-Bewertung und der Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating, während die Dividendenrendite und die technische Analyse zu einer negativen bzw. neutralen Bewertung führen.