Alibaba Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Alibaba war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Es gab insgesamt neun negative Tage und nur einen positiven Tag. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Alibaba daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Auch die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, die hauptsächlich in die "Schlecht"-Richtung zeigten. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Anlegerstimmung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien hat Alibaba jedoch ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,56, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie auf fundamentalen Basisen als "günstig" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft der gleitende Durchschnittskurs (GD200) von Alibaba bei 80,58 HKD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 71,25 HKD um -11,58 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". In den letzten 50 Tagen ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 71,59 HKD, was einer Abweichung von -0,47 Prozent entspricht. Damit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Alibaba-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Insgesamt ergibt sich somit eine geteilte Bewertung für Alibaba, die auf fundamentalen und technischen Kriterien basiert. Während die Stimmung der Anleger und die technische Analyse eher negativ ausfallen, wird die Aktie auf grundlegenden Basisen als günstig bewertet.