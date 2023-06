Alibaba-Aktie: Keine Kompromisse mehr!

Alibaba expandiert in Europa: Wie der US-Sender CNBC kürzlich berichtete, plant der chinesische Internet-Riese, seine Plattform “Tmall” auf dem europäischen Markt einzuführen. Bisher war Alibaba in Europa hauptsächlich mit seinem Dienst “AliExpress” präsent, welcher Waren aus China anbietet und diese nach Europa versendet.

Mit Tmall möchte Michael Evans, Präsident von Alibaba und verantwortlich für die internationale Expansion des Unternehmens, nun auch den Verkauf lokaler europäischer Marken an europäische Kunden ins Visier nehmen.

Alibaba startet Tmall-Pilotprojekt in Spanien

“Lassen Sie mich klarstellen: Was bei uns ‘Tmall’ heißt, wird hier in Europa zu ‘Tmall Europe’. Das bedeutet lokale Marken und lokale Konsumenten bedienen”, betonte Evans laut CNBC während einer Tech-Konferenz in Paris. Der Manager fügte hinzu, dass...