Alibaba Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Alibaba-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" verzeichnet im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 5 Prozent. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als ein unrentables Investment betrachtet und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt die Diskussion rund um die Alibaba-Aktie in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen eine überwiegend negative Stimmung. Lediglich an zwei Tagen dominierten positive Themen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen von den Anlegern diskutiert. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Eine tiefere Analyse ergab jedoch, dass in letzter Zeit hauptsächlich "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Insgesamt wird Alibaba daher auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit einer "Neutral"-Bewertung eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Alibaba-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt negative Entwicklungen aufweist. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 83,75 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 70,55 HKD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 74,67 HKD eine Abweichung von -5,52 Prozent, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie führt. Insgesamt erhält Alibaba auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung.

Zum Schluss bewertet der Relative Strength Index (RSI) die Alibaba-Aktie als neutral. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (68) als auch der RSI der letzten 25 Tage (49,9) zeigen keine überkauften oder unterverkauften Werte, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Insgesamt wird Alibaba aufgrund der Dividendenrendite, des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Relative Strength Index mit einer insgesamt "Schlecht"- und "Neutral"-Bewertung versehen.