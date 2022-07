Alibaba-Aktie: Ist das der große Wendepunkt?

Bereits seit Ende 2020 kennt die Alibaba-Aktie nur eine Richtung und das ist die Südliche. So kam es zu einem Absturz von im Tief etwa 75 %. Hintergrund war nicht zuletzt die chinesische Regierung, welche für zusätzliche Probleme sorgte. Man denke beispielsweise an die "Stilllegung" von Millionenstädten. Zuletzt kommen allerdings Signale für eine Besserung. Die Erholung ist bereits an den… Hier weiterlesen