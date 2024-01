Alibaba Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Stimmung der Anleger gegenüber Alibaba scheint gemischt zu sein, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Signale wird das Unternehmen von der Redaktion als "neutral" eingestuft. Die technische Analyse zeigt jedoch sieben Handelssignale, von denen fünf gut und zwei schlecht sind, was insgesamt zu einer Einstufung als "gute" Aktie führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alibaba mit 9,57 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 37,57, was auf eine Unterbewertung hinweist. Daher wird der Titel als "gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Alibaba derzeit bei 72,78 liegt, was auf eine überkaufte Position hinweist und daher als "schlecht" eingestuft wird. Wenn der RSI auf einen Zeitraum von 25 Tagen ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 49, was als "neutral" betrachtet wird. Insgesamt wird das RSI-Signal als "schlecht" bewertet.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Alibaba um 15,48 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "schlecht" eingestuft wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist ebenfalls auf ein "schlechtes" Signal hin, da der Aktienkurs um 5,36 Prozent unter diesem Durchschnitt liegt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anlegerstimmung bezogen auf Alibaba als "neutral" angemessen bewertet wird, während die fundamentale Analyse eine Unterbewertung des Unternehmens zeigt. Die technische Analyse deutet jedoch auf einige negative Signale hin, die darauf hindeuten, dass die Aktie als "schlecht" bewertet wird.

