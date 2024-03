Alibaba Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Das chinesische E-Commerce-Unternehmen Alibaba wird derzeit in verschiedenen Bereichen bewertet. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird Alibaba positiv beurteilt, da es mit einem Wert von 9 unter dem Branchendurchschnitt von 37,65 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine gute Bewertung auf dieser Grundlage erhält.

Jedoch schneidet Alibaba bei der Dividendenpolitik weniger gut ab. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs ergibt eine negative Differenz von -4,31 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche. Daher erhält das Unternehmen eine schlechte Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien erhält Alibaba eine gute Bewertung. In den letzten Wochen gab es eine Zunahme an positiven Kommentaren über das Unternehmen, und das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine positive Tendenz. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen ist jedoch durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse erhält Alibaba gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -7,06 Prozent auf, was zu einer schlechten Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

Insgesamt erhält Alibaba Bewertungen in verschiedenen Bereichen. Während das Unternehmen im Bereich des KGV und des Sentiments gut abschneidet, gibt es Verbesserungsbedarf in der Dividendenpolitik und der technischen Analyse.