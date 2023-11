Alibaba-Aktie: Die Fantasie ist komplett weg

Die Alibaba-Aktie (WKN: A2PVFU) bereitet Anlegern mal wieder keine Freude. Nachdem das Papier des chinesischen IT-Giganten am Donnerstag um über -8% absackte, setzt sich der Kursrutsch am Freitagmorgen mit einem weiteren Rückgang um -5% fort. Was drückt so stark auf die Stimmung der Anleger?