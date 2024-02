Alibaba Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Alibaba-Aktie hat in verschiedenen Kategorien unterschiedliche Bewertungen erhalten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ergibt sich eine negative Bewertung aufgrund der vergleichsweise niedrigen Rendite von 1,36 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,66 Prozent. Die Dividendenpolitik wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 62, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt im neutralen Bereich bei 48,09, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung auf Basis der RSIs führt.

Das Anleger-Sentiment wurde ebenfalls analysiert, wobei überwiegend positive Meinungen und Signale festgestellt wurden. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein insgesamt positives Stimmungsbild, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage und der letzten 50 Handelstage betrachtet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 81,23 HKD, was im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 72,15 HKD eine negative Abweichung von 11,18 Prozent ergibt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt mit 71,05 HKD näher am aktuellen Schlusskurs und führt zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für die Alibaba-Aktie daher eine Mischung aus neutralen und negativen Bewertungen in den verschiedenen Kategorien.