Alibaba Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die technische Analyse der Alibaba-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 84,34 HKD verläuft. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 71,85 HKD lag und somit einen Abstand von -14,81 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 76,58 HKD, was einer Differenz von -6,18 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal ergibt. Insgesamt wird die Aktie also auf Basis beider Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 0 Prozent, was 5,37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Alibaba-Aktie eine Bewertung von "Schlecht". Die Dividende wird hierbei mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet spielen ebenfalls eine Rolle bei der Bewertung von Aktien. In Bezug auf Alibaba zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen, weshalb auch hier ein "Schlecht"-Signal vorliegt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein weiterer wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Alibaba veröffentlicht. Die Diskussionen der vergangenen Tage haben jedoch weder stark positive noch negativen Themen hervorgebracht, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt eine Bewertung von "Gut" für die Alibaba-Aktie.