Alibaba-Aktie: Erfolgreicher September!

Der chinesische Online-Goliath Alibaba beginnt den neuen Monat mit einem Paukenschlag. Genau am Freitag wurde der “Super September” gestartet, ein enormes B2B-Online-Ereignis, das dieses Jahr speziell darauf abzielt, Kunden aus der EU und dem Vereinigten Königreich zu gewinnen. Für diese Zielgruppe wurde extra ein europäischer Pavillon eingerichtet.

Zudem bietet die Plattform mehr als 70 Millionen Produkte an, von denen viele zu äußerst günstigen Preisen erhältlich sind. Mit dieser Strategie strebt Alibaba an, seine eigenen Geschäfte wiederzubeleben und stößt dabei auf eine ausgezeichnete Resonanz bei den Investoren. Am Freitag profitierte die Aktie deutlich davon.

Alibaba nimmt einen fulminanten Start in den September

Ob Alibaba auch an der Börse einen Super-September erleben wird, ist natürlich noch offen. Der neue Monat...