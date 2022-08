Alibaba-Aktie: Diese Überraschung ist erst der Anfang!

Nachdem Alibaba vergangene Woche ins Fadenkreuz der US-Wertpapier-Aufsichtsbehörde SEC geraten ist, sieht die Welt für Anteilseigner nun schon wieder viel freundlicher aus: So hat der E-Commerce-Gigant am Donnerstag mit seinen Zahlen für das Juni-Quartal die Erwartungen der Analysten übertroffen und zudem einen positiven Ausblick für die kommenden Monate gegeben. Der Umsatz in den drei Monaten betrug demnach 30,7 Milliarden US$… Hier weiterlesen