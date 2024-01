Alibaba Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Analyse von Sentiment und Buzz rund um die Alibaba-Aktie ergibt ein gemischtes Bild. Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings gibt die Diskussionsintensität keinen klaren Trend an und wird daher neutral bewertet.

In den sozialen Medien waren die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt, sowohl in Bezug auf die Diskussionen als auch auf die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Dies führt zu einer insgesamt schlechten Einschätzung der Anlegerstimmung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in der gleichen Zeit mehrere positive Handelssignale berechnet, was zu einer guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Fundamental gesehen, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alibaba mit einem Wert von 9,57 im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" ein niedriges KGV auf, was als günstig bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Alibaba-Aktie liegt bei 27,85, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher positiv bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine neutrale Situation an.

Insgesamt erhält Alibaba eine gute Bewertung in den Kategorien Sentiment, Fundamentaldaten und Relative Strength Index.