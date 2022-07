Alibaba-Aktie: Da kann Amazon nur staunen!

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Die Aktie von Alibaba, am Montag noch deutlich unter Druck geraten, hat am Dienstag wieder ordentlich zugelegt. Während US-Konkurrent Amazon am Handelsplatz Frankfurt mehr als drei Prozent auf zwischenzeitlich nur noch 113,72 Euro nachgab, verbesserte sich der chinesische Handelsriese bis auf 104,20 Euro. Für die Alibaba-Aktie bedeutete dies zeitweise ein Plus von gut sechs Prozent, bevor es wohl zu ersten… Hier weiterlesen