Alibaba-Aktie: Cloud-Offensive in der Schweiz!

Alibaba erzielt in der Schweiz einen überraschenden Erfolg: Wie die schweizerische Bundeskanzlei am Dienstag mitteilte, haben Vertreter der Bundesverwaltung für das Projekt „Public Clouds Bund“ fünf Anbieter ausgewählt. Alibaba soll Schweizer Behörden in die Cloud bringen Die folgenden Konzerne haben demnach bei der Ausschreibung gewonnen: Amazon IBM Microsoft Oracle und nicht zuletzt: Alibaba Der Schweizer Staat hat also vier US-Konzernen… Hier weiterlesen