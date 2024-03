Alibaba Aktie: Chancenlos!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Alibaba in den sozialen Medien beobachtet, was zu einem negativen Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer führte. Die Aktie erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Alibaba deutet darauf hin, dass das Unternehmen weniger im Fokus der Anleger steht als normalerweise, was zu einer abnehmenden Aufmerksamkeit führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf Dividenden schüttet Alibaba derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Internet- und Katalogeinzelhandel. Der Unterschied beträgt 4,23 Prozentpunkte (1,36 % gegenüber 5,59 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Im fundamentalen Bereich weist Alibaba ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Im Vergleich zur Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt das KGV von Alibaba mit einem Wert von 9,56 deutlich darunter. Auf der Basis fundamentaler Kriterien wird die Aktie daher als "günstig" bewertet.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Alibaba-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 80,58 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 71,25 HKD deutlich darunter liegt (Unterschied -11,58 Prozent). Basierend auf dieser Analyse wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Bild, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (-0,47 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für Alibaba eine uneinheitliche Bewertung, wobei die Dividendenpolitik und die technische Analyse negativ ausfallen, während die fundamentale Bewertung eher positiv ist.