Alibaba Aktie: Bitte unbedingt beachten

Alibaba: Stimmung und Analyse

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Alibaba lassen interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate zu. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt eine negative Veränderung, was einer "Schlecht"-Bewertung entspricht. Insgesamt ergibt sich damit für Alibaba in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

In den vergangenen zwei Wochen wurde Alibaba von privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Redaktion hat auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei 4 Gut- und 2 Schlecht-Signale. Daher wird eine "Gut" Empfehlung ausgesprochen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alibaba liegt mit einem Wert von 9,56 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was die Aktie als "günstig" bezeichnet. Auf der Basis fundamentaler Kritierien erhält Alibaba daher ein "Gut".

Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für Alibaba ein Durchschnitt von 81,65 HKD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 70,65 HKD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Die einfache Charttechnik ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Alibaba.