Alibaba Aktie: Aufgepasst!

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Alibaba war in den letzten Tagen größtenteils negativ. An zwei Tagen dominierten jedoch positive Themen die Diskussion, während an sieben Tagen überwog die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Alibaba. Daraus ergibt sich eine Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" durch die Redaktion. Statistische Auswertungen auf der Grundlage großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Es gab 8 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Alibaba wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf. Daher kommt es für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Alibaba liegt mit einem Wert von 11,56 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Internet & Katalog Einzelhandel" (Durchschnitt: 40). Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Alibaba aktuell 0, was eine negative Differenz von -5,43 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" ergibt. Daher bekommt Alibaba für diese Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.