Alibaba Aktie: Alles nach Plan!

Die Stimmung der Anleger bezüglich Alibaba hat sich in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ entwickelt. Diese Einschätzung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, die von einem Anleger-Sentiment-Barometer analysiert wurden. Insgesamt wurde an neun Tagen überwiegend negativ über das Unternehmen diskutiert, während an nur zwei Tagen positive Themen dominierten. Auch in den letzten ein, zwei Tagen waren es vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben.

Die automatischen Analysen der Kommunikation ergaben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Alibaba heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentimentsbarometers.

Auch aus fundamentaler Sicht wird Alibaba derzeit als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 9,57, was 75 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Speziell im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt der durchschnittliche Wert momentan 37. Daher wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Alibaba wurden ebenfalls über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei zeigte die Aktie eine erhöhte Aktivität und eine positive Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende hat Alibaba derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,36%. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Alibaba-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.