Alibaba-Aktie: Alibaba hält sich wacker!

Der Hongkonger Leitindex Hang Seng eröffnete heute im roten Bereich und verlor im Handel am Freitagmorgen 0,23%, da die Anleger von einer gemischten Sitzung an der Wall Street am Vortag profitierten. Die US-Indizes endeten am Donnerstag trotz eines Rückgangs der Erzeugerpreise uneinheitlich. EV-Aktien legten am Freitag im Hongkonger Handel zu. Die Aktien des Tesla Inc (NASDAQ:TSLA)-Rivalen XPeng's stiegen im Morgenhandel… Hier weiterlesen