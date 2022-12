Alibaba-Aktie: 57 % Kursplus in nur 6 Wochen

Die Alibaba-Aktie (WKN: A117ME) ist mal wieder im Rally-Modus. Noch Ende Oktober, also vor nur etwa sechs Wochen, ist der Aktienkurs kurzzeitig auf den tiefsten Stand seit 2015 gefallen.

Aber der niedrige Kurs hat offensichtlich jede Menge Schnäppchenjäger angezogen. Denn von diesen Tiefstständen ausgehend hat die Aktie eine beeindruckende Rally gestartet. Inzwischen kostet ein Anteilsschein schon wieder 91,34 US-Dollar (Stand: 09.12.2022).

Innerhalb dieser sechs Wochen ist der Aktienkurs damit schon um beeindruckende 57 % in die Höhe geschossen. Das wirft natürlich die Frage auf, ob die Rally noch weitergehen kann oder ob man die Kursrally besser zum Ausstieg nutzen sollte.

Alibaba wächst auch in schwierigem Umfeld weiter

In den letzten Jahren und Monaten hat die Aktie erheblich unter den Auswirkungen der starken Regulierungswelle gelitten. Alibaba musste eine Milliardenstrafe zahlen und die hochprofitable Tochter Ant umstrukturiert werden.

In diesem Jahr kamen immer neue Lockdowns in großen chinesischen Städten zu den Problemen hinzu. Die Lockdowns haben das Wirtschaftswachstum stark belastet und dadurch auch das Wachstum von Alibaba begrenzt.

Das klingt erst mal alles ziemlich dramatisch. Aber schaut man sich die Geschäftszahlen und die Bilanz dieses chinesischen Giganten genauer an, sieht die Situation schon ganz anders aus.

Denn Alibabas operatives Geschäft ist auch weiterhin hochprofitabel. Der Gewinn aus dem operativen Geschäft lag in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres bei 7 Mrd. US-Dollar vor Steuern. Je Aktie entspricht das einem Ergebnis von etwa 2,7 US-Dollar.

Und noch wichtiger ist, dass Umsatz und Gewinn aus dem operativen Geschäft gegenüber dem Vorjahreszeitraum sogar gestiegen sind. Wenn man bedenkt, dass Alibaba im laufenden Geschäftsjahr einen Gewinn von 4 US-Dollar je Aktie erreichen könnte, wirkt die Aktie auf einmal wieder günstig.

Milliarden für Aktienrückkäufe

Aber es kommt noch besser! Da Alibabas Kerngeschäft jede Menge Gewinn abwirft und der Kapitalbedarf verhältnismäßig gering ist, fließen jedes Jahr mehrere Milliarden US-Dollar auf die Konten des Unternehmens. So kommt es, dass Alibaba eine extrem starke Bilanz vorweisen kann.

Nach letztem Stand hatte der Konzern knapp 67 Mrd. US-Dollar an Cash und kurzfristigen Investitionen in der Bilanz stehen. Dazu kommen noch zahlreiche Firmenbeteiligungen im Wert von fast 58 Mrd. US-Dollar. Zieht man davon noch die Schulden ab, kommt man immer noch auf etwa 100 Mrd. US-Dollar an Cash und Investitionen. Je Aktie sind das fast 40 US-Dollar. Das operative Geschäft wird aktuell also nur mit 50 US-Dollar bewertet.

Alibaba nutzt den niedrigen Aktienkurs seit dem letzten Jahr für umfangreiche Rückkäufe. Allein im seit April laufenden Geschäftsjahr wurden schon eigene Aktien für mehr als 8 Mrd. US-Dollar zurückgekauft. Damit dürften allein in diesem Zeitraum fast 5 % der Aktien vom Markt verschwunden sein.

Wenn der operative Gewinn in den kommenden Jahren weiter steigt und die Rückkäufe in dem Tempo weitergehen, stehen die Chancen gut, in wenigen Jahren ein neues Allzeithoch beim Aktienkurs zu erreichen. Denn mit jeder zu diesen niedrigen Preisen zurückgekauften Aktie steigt das Kurspotenzial der übrigen Aktien.

Alibaba-Aktie: 57 % Kursplus in nur 6 Wochen

Dennis Zeipert besitzt Alibaba-Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

