Algonquin Power, Utilities Aktie: Das ist beeindruckend!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Algonquin Power & Utilities-Aktie zeigt einen Wert von 29,55 an, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Dies wird als "Gut" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 38, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Dennoch wurden auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich hat die Algonquin Power & Utilities-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,4 Prozent erzielt, was 4,7 Prozent über dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 6,59 Prozent, was 1,21 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie ebenfalls eine positive Bewertung.

Insgesamt wird die Algonquin Power & Utilities-Aktie aufgrund der verschiedenen analysierten Kriterien als eine gute Anlagemöglichkeit eingestuft.