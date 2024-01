Algonquin Power Utilities Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Weitere Suchergebnisse zu "Algonquin Power & Utilities":

Die Algonquin Power & Utilities wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 9,84 CAD, während der Aktienkurs bei 8,89 CAD um -9,65 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 8,15 CAD, was einer Abweichung von +9,08 Prozent entspricht. Dadurch wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet, was insgesamt zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Algonquin Power & Utilities liegt bei 29,55, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 38, was als Indikator für eine neutrale Situation gilt und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" erzielte die Algonquin Power & Utilities im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,4 Prozent, was 4,7 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was mit "Gut" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Algonquin Power & Utilities-Aktie daher ein "Gut"-Rating.