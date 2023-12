Algonquin Power, Utilities Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Algonquin Power & Utilities wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 74,6 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher erhält es eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Anleger-Stimmung bei Algonquin Power & Utilities ist in den sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der Diskussionen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass überwiegend positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergibt eine "Schlecht"-Empfehlung.

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt, dass die Aktivität bezüglich Algonquin Power & Utilities unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".

In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt die Dividendenrendite von Algonquin Power & Utilities mit 7,33 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 5,3 Prozent, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.