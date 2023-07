Algonquin Power, Utilities Aktie: Was soll das denn werden?

Per 04.07.2023, 00:40 Uhr wird für die Aktie Algonquin Power & Utilities am Heimatmarkt Toronto der Kurs von 10.95 CAD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Multi-Hilfsprogramme".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Algonquin Power & Utilities entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Algonquin Power & Utilities schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Multi-Dienstprogramme auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 5,26 % und somit 1,37 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 3,88 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Algonquin Power & Utilities erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Hold" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 1 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Algonquin Power & Utilities vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (8 CAD für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -26,94 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 10,95 CAD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Algonquin Power & Utilities erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 11 Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Algonquin Power & Utilities. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben eine Gleichverteilung von Kauf- sowie Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Als Schlussfolgerung erhalten wir eine "Hold" Bewertung für dieses Kriteriums. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.