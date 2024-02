Algonquin Power Utilities Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Algonquin Power & Utilities":

Die technische Analyse der Algonquin Power & Utilities Aktie zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) aktuell bei 68,97 liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Selbst wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), zeigt sich mit einem Wert von 69 ein ähnliches Bild, was auch hier zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Hierbei liegt der Wert für Algonquin Power & Utilities bei 42,47, was deutlich über dem Branchenmittel von 21,94 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung und einer Einstufung als "Schlecht"-Empfehlung.

Bezüglich der Aktienkurs-Performance hat Algonquin Power & Utilities in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -8,76 Prozent erzielt, verglichen mit einem Durchschnittsrückgang von -7,93 Prozent in der "Multi-Dienstprogramme"-Branche, was zu einer Underperformance von -0,83 Prozent führt und zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein gemischtes Bild bezüglich der Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie. Die aktuelle Kommunikation deutet auf keine klare Richtung hin, wobei überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden. Insgesamt gibt es acht schlechte Signale und keine guten Signale, was zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammenfassend wird die Aktie von Algonquin Power & Utilities bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.