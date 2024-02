Algonquin Power, Utilities Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Der Aktienkurs von Algonquin Power & Utilities verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,76 Prozent, was 0,29 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" beträgt -8,48 Prozent, und Algonquin Power & Utilities liegt damit ebenfalls 0,29 Prozent darunter. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Dividenden schüttet Algonquin Power & Utilities derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, mit einem Unterschied von 1,13 Prozentpunkten (6,59 % gegenüber 5,47 %). Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um Algonquin Power & Utilities waren in den letzten Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie in den sozialen Medien zeigt, dass sie aktuell neutral bewertet wird.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 0 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Algonquin Power & Utilities abgegeben, was im Schnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 7,88 CAD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht.

Basierend auf dem letzten Schlusskurs könnte die Aktie um -3,02 Prozent fallen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Insgesamt wird die Aktie von Algonquin Power & Utilities also als "Neutral" eingestuft.