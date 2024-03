Algonquin Power, Utilities Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Aktienkurs von Algonquin Power & Utilities hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" eine Rendite von -8,76 Prozent, was mehr als 3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Multi-Dienstprogramme" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -12,1 Prozent, wobei Algonquin Power & Utilities mit 3,33 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Performance führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Algonquin Power & Utilities liegt bei 48 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Dieser Index bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie aufgrund dieser Werte als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Algonquin Power & Utilities in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Jedoch wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Aufgrund dieses gestiegenen Interesses erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Algonquin Power & Utilities-Aktie deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Algonquin Power & Utilities-Aktie aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien als "Neutral" eingestuft.