Algonquin Power Utilities Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Algonquin Power & Utilities":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Algonquin Power & Utilities-Aktie liegt der RSI-Wert der letzten 7 Tage bei 34. Basierend auf diesem Wert wird die Aktie als neutral eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (31,58) zeigt ein ähnliches Bild, wobei auch hier die Aktie als neutral bewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Algonquin Power & Utilities.

In Bezug auf die Dividende von 7,33 % ist Algonquin Power & Utilities im Vergleich zum Branchendurchschnitt Multi-Dienstprogramme (5,21 %) als gut zu bewerten, da die Ausschüttung um 2,12 Prozentpunkte höher liegt.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses zeigt, dass die Algonquin Power & Utilities derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 9,96 CAD, während der Kurs der Aktie (8,56 CAD) um -14,06 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 7,88 CAD, was einer Abweichung von +8,63 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral".

Im Branchenvergleich hat Algonquin Power & Utilities in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,87 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche im Durchschnitt um -9,36 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +10,23 Prozent im Branchenvergleich für Algonquin Power & Utilities. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -9,36 Prozent im letzten Jahr, wobei Algonquin Power & Utilities 10,23 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.