Algonquin Power, Utilities Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Algonquin Power & Utilities wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 69,23 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,33, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" weist Algonquin Power & Utilities mit einer Rendite von 0,87 Prozent eine deutlich bessere Performance auf. Auch im Vergleich zur "Multi-Dienstprogramme"-Branche schneidet das Unternehmen mit einer Rendite von 9,86 Prozent im letzten Jahr deutlich besser ab, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Algonquin Power & Utilities eine Dividendenrendite von 7,33 % aus, was 2,03 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".