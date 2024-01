Algonquin Power & UtilitiesUnit Aktie: Endlich geschafft?

Die Algonquin Power & Utilities wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses analysiert. Der GD200 des Wertes liegt bei 9,84 CAD, während der Kurs der Aktie (8,89 CAD) um -9,65 Prozent über diesem Trendsignal verläuft, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 8,15 CAD, was einer Abweichung von +9,08 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt führt dies zu einer Bewertung als "Neutral".

Auf fundamentalen Kriterien basierend, liegt das aktuelle KGV der Algonquin Power & Utilities bei 45,4, was über dem Branchendurchschnitt von 29,01 liegt und die Aktie daher als überbewertet kennzeichnet.

Die Stimmungslage der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat zunehmend, was zu einer positiven Bewertung führt, während die Intensität der Diskussionen rund um das Unternehmen unverändert bleibt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Algonquin Power & Utilities-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die Analysten sind uneins in ihrer Einschätzung der Algonquin Power & Utilities, da es unterschiedliche Empfehlungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 7,58 CAD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs sich um -14,7 Prozent entwickeln wird, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung auf Basis der Analysten-Untersuchung.